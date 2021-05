Un torneo in onore di Egri Erbstein, nel 2022 in Inghilterra la seconda edizione

La storia della manifestazione, organizzata dal Budapesti Atletikai Klub, una società ungherese in cui aveva giocato Erbstein

Era il 2019 quando a Budapest si giocò la prima edizione del torneo intitolato a Egri Erbstein. Una storia particolare. La manifestazione è stata organizzata dal Budapesti Atletikai Klub, una società ungherese in cui aveva giocato Erbstein e che era fallita nel 1940. La storia del BAK è ripartita grazie a una biografia, quella scritta da Dominic Bliss - scrittore e giornalista inglese - su Egri Erbstein. "Il torneo è nato da una discussione con Bertalan Molnar, il presidente del Budapesti Atletikai Klub (BAK), che mi ha contattato per dirmi che lui e i suoi colleghi avevano riformato il club dopo aver letto la traduzione ungherese della mia biografia di Erbstein" ci ha raccontato Dominic.

IL TORNEO - Dopo una serie di chiacchierate sul torneo Bliss e Molnar prendono la decisione di organizzare il torneo per squadre semi-professionistiche e amatoriali, così da permettere al BAK di confrontarsi con altre squadre che giocano solamente per passione "questo èun aspetto importante per la filosofia di Erbstein - continua Bliss -. Lui ai suoi giocatori diceva sempre: 'Gioca correttamente, sorridi e passa la palla', concetti che riassumono benissimo lo spirito del torneo". Tra il 15 e il 16 giugno 2019 c'è stata la prima edizione del torneo grazie anche all'aiuto della Federazione calcistica ungherese e si è svolto al Szőnyi úti Stadion di Budapest. A partecipare, oltre al BAK, c'erano stati gli ungheresi del BEAC e del Testveriseg e agli inglesi del Corinthian-Casuals, la società del paese di Bliss. Nel giorno delle premiazioni avevano presenziato le figlie di Egri Erbstein Susanna Egri e Marta De Bosio, il suo nipote Stefano De Bosio, l'ambasciatore inglese in Ungheria Iain Lindsay e Antonio Comi.