Valerio Bacigalupo, 98 anni fa nasceva il portiere degli Invincibili

137 le presenze con la maglia del Torino, 115 i gol subiti

Nato a Vado Ligure il 12 marzo 1924, Valerio Bacigalupo avrebbe compiuto oggi 98 anni. Ultimo tassello di una lunga stirpe di fratelli calciatori, Bacigalupo è stato uno degli artefici della conquista dei 4 scudetti vinti dal Toro tra il 1945, anno del suo arrivo, e il 1949 (anno della Tragedia di Superga). Prelevato dal Savona dal presidente Ferruccio Novo, il portiere degli Invincibili ha esordito in maglia granata il 14 ottobre 1945, prima giornata del campionato di Serie A 1945/1946. Fu la prima di 137 presenze con il Torino, durante le quali subì soltanto 115 gol e si distinse per la sua grande abilità nel parare i rigori. La sua carriera calcistica, così come la sua vita, si interruppe poi bruscamente il 4 maggio 1949, quando l'aereo che riportava il Grande Torino a casa dopo la trasferta in Portogallo si schiantò contro la collina di Superga.