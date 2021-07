Varese, l’ex granata Ebagua scende in politica

Il centravanti è tornato nel club lombardo

Giulio Ebagua scende in politica. Il centravanti del Varese, una stagione in granata, farà parte di una lista civica che verrà presentata nei prossimi giorni a sostegno di Davide Galimberti Sindaco. Ebagua è tornato a vestire la maglia del Varese nella stagione di Serie D appena conclusa. Per il centravanti, un bilancio di 5 gol che gli hanno permesso di superare quota 50 complessive con il club lombardo.