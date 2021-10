Video – Torino-Genoa 3-2: gli highlights della partita

Le azioni salienti della partita tratte dal canale YouTube Dazn

Il Toro riesce ad ottenere 3 punti nella partita dell'Olimpico Grande Torino contro il Genoa. I granata di Juric si sono imposti per 3-2 sui rossoblù e tornano alla vittoria dopo più di un mese. Dal punto di vista disciplinare ci sono stati 5 cartellini gialli in questo match. Due di questi sono giocatori del Torino, si tratta di Pobega per aver allontanato il pallone ad un avversario a gioco fermo e di Praet che ha simulato in area di rigore. Proprio Pobega è stato uno dei tre marcatori granata insieme a Sanabria e a Brekalo.