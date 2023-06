Sconti speciali per il Residence Rosa delle Dolomiti e per il Bepy Hotel Garnì Pinzolo: ecco le informazioni

Dal 17 al 29 luglio il Torino sarà a Pinzolo, splendida Località nella Val Rendena, sulle Dolomiti. Per i nostri lettori che vorranno coniugare un periodo di vacanze con la passione granata seguendo il ritiro della squadra, quest’anno c’è una piacevole novità.

Toro News ha realizzato una partnership con Happy Holiday, proprietaria del Residence Rosa delle Dolomitisito a Carisolo, località turistica adiacente a Pinzolo. Per tutti i nostri utenti sono previsti prezzi speciali a loro riservati a partire da 89 euro a notte al posto di 109 euro a notte per soggiornare in uno dei 48 appartamenti del residence.