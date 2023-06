Torino a Pinzolo: scopriamo il Residence “Rosa delle Dolomiti”

“Il clima è ideale e le strutture sono di prim’ordine. Il centro di Pinzolo ha due campi regolamentari, è in mezzo ad una pineta e non mancano le strutture per ristorazione e merchandising. Tutto è a misura di tifoso e c’è il know-how per soddisfare le esigenze di una squadra professionistica”.

“A parte la bellezza dei panorami, con i colori che cambiano a seconda delle stagioni, ci sono attività da fare in ogni periodo dell’anno. In primavera e in estate c’è solo l’imbarazzo della scelta per le escursioni e il trekking. Per gli amanti di mountain bike ed e-bike ci sono piste ciclabili e percorsi in montagna. Per l’inverno ci sono 150 chilometri di piste da sci nel comprensorio collegato con Madonna di Campiglio e Passo del Tonale. C’è un palazzetto dello sport sfruttato spesso dalla nazionale di basket e un palazzetto del ghiaccio dove in inverno si divertono gli appassionati di hockey e pattinaggio. Proprio vicino alla struttura dove si allenerà il Torino, poi, c’è un enorme parco giochi per bambini”.