Torino 2023/24: raduno il 10 luglio al Filadelfia, ritiro dal 17 al 29 a Pinzolo

Prevista una settimana di lavoro in città prima del trasferimento in Trentino

Terminata la stagione 2022/2023, il Torino ha già iniziato a programmare quella successiva. Domenica c'è stato l'incontro tra Cairo, Vagnati e Juric in cui è stata pianificata la nuova stagione calcistica che ripartirà con Ivan Juric sulla panchina del Torino (QUI i dettagli). In attesa che il club granata ufficializzi le date per l'avvio dell'annata 2023/2024, sono già note alcune di queste. Il giorno scelto dal club per ritrovarsi al Filadelfia è il 10 luglio: in quella settimana i granata svolgeranno test fisici e diversi allenamenti sempre a Torino. Una volta terminata la prima settimana al Filadelfia, i granata partiranno alla volta di Pinzolo.