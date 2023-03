Toro e Juric al lavoro insieme per la prossima stagione: ritiro estivo a Pinzolo

Sullo sfondo c'è la trattativa per il rinnovo, intanto tecnico e società lavorano insieme per la prossima stagione

Nonostante una dialettica molto accesa ed un botta e risposta a suon di dichiarazioni pubbliche, il Torino ed Ivan Juric stanno già programmando la prossima stagione. Il club attende segnali dal tecnico per la proposta di rinnovo, intanto l'allenatore è ancora legato ai granata da un contratto fino al 30 giugno 2024. Per discutere di un nuovo accordo ci sarà tempo più avanti, in ogni caso il Toro è intenzionato ad andare avanti con l'attuale guida tecnica e Juric onorerà il vincolo in essere con il club.

Già scelto il ritiro estivo: granata a Pinzolo

A conferma delle parti già al lavoro per la prossima stagione c'è la decisione sulla località che ospiterà il ritiro estivo del Torino. Secondo quanto appreso da Toro News, i granata lavoreranno a Pinzolo intorno alla seconda metà del mese di luglio. Chiaramente le date esatte del prestagione saranno definite più avanti ed anche in base a quelli che saranno gli impegni del Toro (primi turni di Coppa Italia, più sullo sfondo eventuali preliminari di competizioni europee), ma la scelta di società ed allenatore è ricaduta sulle strutture del comune in provincia di Trento. Per il terzo anno consecutivo cambierà dunque la località del ritiro: dopo Santa Cristina Valgardena ed il doppio appuntamento austriaco della scorsa estate, nel luglio 2023 i granata faranno tappa a Pinzolo. Lì Juric e la squadra lavoreranno per preparare la stagione 2023/2024, di cui al momento c'è una sola data già fissata: il campionato di Serie A prenderà il via il 20 agosto.