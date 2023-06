Serie A 2023/24 al via il 20 agosto: ecco tutte le date del prossimo campionato

Il campionato di Serie A 2022/23 si è appena concluso ma è già tempo di proiettarsi a quello successivo, scoprendo quali saranno le date di inizio, fine e delle soste. La Lega Serie A ha annunciato che il prossimo campionato comincerà nel weekend di domenica 20 agosto e terminerà invece in quello del 26 maggio 2024. Assisteremo nuovamente ad un campionato privo della lunghissima sosta vissuta quest'anno per via del Mondiale in Qatar, torneranno però ad essere più numerose le soste brevi di un solo fine settimana per le Nazionali. Nel corso del prossimo autunno si disputeranno infatti le qualificazioni per i prossimi Europei, in programma nell'estate 2024 in Germania. Per questo motivo nei seguenti weekend si fermerà il campionato di Serie A (e anche le altre leghe europee): 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre. Per recuperare queste soste non ci sarà la lunga pausa tra Natale e l'Epifania con le squadre di Serie A che scenderanno in campo anche sabato 30 dicembre. Si giocherà poi pure sabato 6 gennaio, ma in questo turno saranno escluse Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che in Arabia Saudita si contenderanno la Supercoppa Italiana.