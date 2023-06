Torino, incontro positivo tra Cairo e Juric: il tecnico proseguirà l’anno prossimo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'incontro avvenuto quest'oggi tra il patron del Torino Urbano Cairo e l'allenatore Ivan Juric ha avuto esito positivo. Il tecnico ha infatti fatto visita quest'oggi al presidente - a Masio, nella villa del patron granata, era presente ovviamente anche il dt Davide Vagnati - e assieme hanno pianificato la stagione 2023/24. I punti di contatto tra le parti sembrano essere stati diversi con Juric che ha avuto quindi le necessarie garanzie sulla validità della rosa per il prossimo campionato. L'allenatore croato resterà quindi sulla panchina granata per il terzo anno consecutivo andando così a rispettare il contratto valido fino a giugno 2024 che venne stipulato nell'estate del 2021. Al termine della partita di ieri sera contro l'Inter, Juric aveva affermato di aspettarsi molto da questo incontro con Cairo perché voleva comprendere quali fossero i piani della dirigenza sulla competitività della rosa. L'allenatore natio di Spalato, infatti, non ha mai nascosto negli ultimi mesi di essere intenzionato ad alzare l'asticella per cercare di competere per le zone più nobili della classifica. Si respira quindi ottimismo ai piani alti del Torino con la stretta di mano arrivata quest'oggi tra Cairo e Juric. Non una sorpresa, per la verità: un divorzio dal tecnico non è mai stata una possibilità presa in considerazione dal club.