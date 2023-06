Torino-Inter 0-1, Juric: “Futuro? Domani vediamo, devo ringraziare la società”

Qual è l'aspetto che è piaciuto di più della squadra per quest'anno? "Hanno veramente avuto tanta voglia di migliorarsi. Sanabria, Buongiorno, Ricci, Ilic...tutti che hanno lavorato molto e hanno ancora margini di crescita. Abbiamo messo tante idee di gioco nuovo che facevamo già a Verona e quest'anno c'era da provare tanto ma possiamo ancora crescere in percezione del gioco e capire meglio dove c'è spazio libero. Sono molto contento di come i ragazzi hanno lavorato e di come si è creato il gruppo e che stanno bene insieme, non era scontato e sono contento".

Per il prossimo anno preferisci giocatori da far crescere oppure un paio di elementi di esperienza e che hanno dimostrato di avere già il peso per un certo livello per andare in Europa?"Penso che ci sia grande differenza tra noi e le altre otto come struttura di squadra. C'è tanta differenza, noi dobbiamo essere perfetti nel lavoro e cercare di migliorare. Penso che siamo bravi nel far crescere i giocatori e nella mia testa c'è l'idea di aumentare il livello di lavoro individuale e andare ancora più nel profondo per migliorarli sia a livello individuale che come gruppo sapendo che non puoi competere a livello economico con quelle 8. Col lavoro però ci si può avvicinare, abbiamo bisogno di qualche giocatore che ci porta esperienza in certe partite. Io la chiamo italianità quella furbizia del saper gestire certe situazioni. Poi domani dobbiamo parlare e cediamo cosa ne pensa il presidente del futuro, poi decidiamo se proseguire e come proseguire".