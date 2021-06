TN Radio, ep. 79 – Belottipedia ed Europei

Il Toro a voce / L'offerta della Roma per Belotti; la risposta di Cairo; i nomi dei sostituti; i suoi gol più belli; verso l'Europeo

Belotti, Belotti, Belotti: qual è la situazione di mercato, quali sono le prospettive per la squadra, cos'è stato questo giocatore per il Torino - e qual è il suo gol più bello in granata. Parliamo poi di alcuni nomi di sostituti che circolano, e aggiungiamo in coda una mini-preview degli Europei.