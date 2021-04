TN Radio, Willie Peyote ospite alla puntata di oggi: in diretta alle 19

Il Toro a voce / Il rapper torinese e torinista parlerà con noi di Torino-Napoli, e in generale del momento dei granata

Come ogni martedì alle 19, TN Radio, il podcast di Toro News, andrà in diretta su Twitch e su YouTube per commentare a freddo la sconfitta contro il Napoli e la volata salvezza già entrata nel vivo. A fare compagnia ai membri del podcast ci sarà anche Willie Peyote, rapper e grande tifoso granata, vincitore del premio della critica "Mia Martini" al Festival della canzone italiana di Sanremo 2021.