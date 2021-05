Corriere di Torino: “Al Bentegodi ballottaggio Zaza-Sanabria”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Sotto i riflettori la gara di oggi tra Hellas e Torino sulle colonne del Corriere di Torino. Dopo aver analizzato la conferenza stampa di Davide Nicola, si legge: "Il turnover non dovrebbe partire oggi, anche se un cambio è forzato: l’infortunato Izzo, rimasto a Torino, dovrebbe essere sostituito da Buongiorno che è pronto a completare la difesa formata da Nkoulou e Bremer. A centrocampo tornano Mandragora e Verdi dopo la squalifica, con loro Rincon; a sinistra Ansaldi, a destra ballottaggio tra Vojvoda e Singo. Occhio in avanti al ballottaggio Sanabria-Zaza, con Belotti che sembra prontoapartire titolare anche se diffidato (come pure il lucano, Nkoulou, Lukic e Linetty)".