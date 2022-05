Corriere di Torino: “Al Toro resta solo chi ci crede, Brekalo ai saluti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

crede. È la prima regola del nuovo corso granata, la società l’ha imparata sulla propria pelle dopo le difficoltà del passato. Ed è questa la direzione da seguire, anche se con rammarico. Come nel caso di Josip Brekalo: alla mezzanotte tra domenica e lunedì è scaduto il termine per il diritto di riscatto per il cartellino del trequartista croato. Il Torino non l’ha esercitato, a spiegare perché è Davide Vagnati. «Ho avuto più di un incontro col suo nuovo agente e col padre – ha detto il direttore tecnico granata a Torino Channel –. Da qualche mese ha comunicato, non solo a me, che il suo desiderio era quello di non continuare con noi. Siamo rimasti un po’ delusi perché avevamo l’intenzione di investire sul suo trasferimento. Si parla di una cifra importante (undici milioni, ndr), soprattutto dopo le ultime vicissitudini legate al Covid, che ha causato grandi perdite. Il presidente era pronto, dopo la partita col Verona abbiamo di nuovo parlato col ragazzo per capire fino all’ultimo se c’era la possibilità di continuare. Ma la sua idea è decisa e rispettabile»".