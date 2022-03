Corriere di Torino: “Berisha verso la conferma tra i pali anche contro l’Inter”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Ha mantenuto la rete inviolata a Bologna e spera di ripetersi domenica contro l'Inter. Con Milinkovic-Savic ancora fermo ai box, contro i nerazzurri molto probabilmente toccherà ancora a Berisha il compito di difendere la porta granata, come riportato dal Corriere di Torino: "Vanja Milinkovic-Savic non è ancora al meglio, e questo potrebbe risolvere il dubbio di Ivan Juric per la porta granata, perlomeno per quanto riguarda Torino-Inter. L’estremo difensore serbo ieri non si è ancora allenato, a causa della distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra rimediata la scorsa settimana. Potrebbe tornare in gruppo a breve, ma in ogni caso Etrit Berisha negli scorsi giorni si è allenato regolarmente e quindi è più che in lizza per la conferma da titolare, dopo il ritorno in campo a Bologna portato a termine con sicurezza ed efficacia nonostante non sia stato costretto a grandi parate".