Corriere di Torino: “I tifosi non abbandonano Nicola e i suoi giocatori”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Il Corriere dedica una pagina intera al Torino e affronta tutti i temi caldi del momento. A partire dall'annuncio della Curva Maratona che tornerà a incitare la squadra anche se al di fuori dei cancelli del Filadelfia. Nel quotidiano vengono raccolte una serie di opinioni di alcuni tifosi. Si legge: "«Con noi allo stadio, qualche punto in più il Toro lo avrebbe fatto». Lo pensano in tanti, in Curva Maratona. Manca la controprova, ma sta di fatto che la stagione dei record negativi in casa – dopo 32 giornate solo 2 vittorie e 14 punti sul terreno amico dell’Olimpico «Grande Torino» – è arrivata con le partite che si giocano a porte chiuse per via del coronavirus. L’ultima partita davanti ai suoi tifosi il Torino la giocò l’8 febbraio 2020: era l’esordio di Moreno Longo sulla panchina del Toro e i granata persero 1-3 con la Sampdoria. Nell’inghiottire quell’amarezza nessuno pensava che sarebbe stata l’ultima allo stadio per così tanto tempo, il Covid sembrava qualcosa di lontano".