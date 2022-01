Corriere di Torino: “Juric si coccola Ricci, un’alternativa in più in mezzo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'acquisto di Samuele Ricci è la proverbiale ciliegina sul mercato del Toro. Il classe 2001 ex Empoli è un profilo giovane e di prospettiva, che andrà a rinforzare un reparto importante come il centrocampo ed offrirà a Juric un'alternativa in più, come si legge sulle pagine del Corriere di Torino: "Intanto, il Torino si coccola Ricci, che sarà il nuovo cervello granata. Un acquisto per il presente e per il futuro, vista la giovane età. Presumibilmente si giocherà il posto con Sasa Lukic sul centro-destra della mediana granata, con Rolando Mandragora e Tommaso Pobega a battagliare per una maglia sul centro-sinistra. Il fatto che Pobega e Ricci, due giocatori di grande prospettiva che sono alle porte della Nazionale di Roberto Mancini, debbano giocarsi un posto da titolare è l’emblema della qualità della rosa granata".