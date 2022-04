Corriere di Torino: “Juric sorride, tutti i nazionali disponibili per Salerno”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La sosta per le Nazionali porta spesso con sé alcune incognite, con i tecnici delle squadre di club che rischiano spesso di veder tornare infortunati i loro talenti migliori. Questo fortunatamente non è il caso del Torino, che avrà tutti a disposizione per la trasferta di Salerno come riporta il Corriere di Torino: "Tutti sani e salvi. La finestra di impegni internazionali non ha restituito infortunati al Torino e questa è una buona notizia, considerando che erano dieci i giocatori in giro per il mondo. Dieci più Brekalo, che era stato convocato dalla Croazia ma questa sosta l’ha passata nella casa di Zagabria, in isolamento perché positivo al Covid. Il trequartista croato si è negativizzato martedì, mercoledì è rientrato a Torino, ha affrontato un altro tampone molecolare che ha confermato la negatività e dato il via alle visite mediche di idoneità sportive post-Covid. Poi subito in campo per l’allenamento, spostato al tardo pomeriggio da Juric proprio per permettere a Josip e ad altri di essere presenti. Brekalo, che anche ieri si è allenato regolarmente, quindi seguirà la squadra a Salerno e il tecnico valuterà il suo stato di forma".