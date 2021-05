Corriere di Torino: “L’11 anti-Spezia: Belotti deve aggiornare le sue cifre”

Le pagine dei quotidiani odierni dedicate al Torino

Il Corriere di Torino si concentra sulle possibili scelte dal 1' di Davide Nicola contro lo Spezia. Si legge: "La prima buona notizia l’ha regalata mercoledì notte Davide Nicola: «Sì, sono convinto di recuperare sia Izzo sia Nkoulou». Decisivo, naturalmente, l’allenamento odierno, di certo si tratterebbe di rientri fondamentali: d’ora in poi serviranno infatti personalità e nervi saldissimi in ogni zona del campo. Gli uomini ci sono, la rosa granata è importante e ha tutto per andare a prendersi i tre punti a La Spezia. Sulla carta — con IzzoeNkoulou disponibili —, saranno addirittura otto le novità di formazione rispetto agli ultimi 90’: Sirigu in porta; Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa; Vojvoda e Ansaldi sulle fasce; Mandragora in regia; Rincon e Verdi interni; Belotti e Sanabria di punta. Grande attesa attorno ad Andrea Belotti che deve assolutamente aggiornare le sue cifre".