Corriere di Torino: “Pellegri ha firmato, subito in campo con i nuovi compagni”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Sono giorni frenetici in casa del Torino, attivo su più fronti di mercato in entrata e in uscita, e che intanto ha ufficializzato l'arrivo di Pietro Pellegri, come riportato dal Corriere di Torino: "La giornata di ieri è stata quella dell’arrivo a Torino di Pellegri, che in mattinata ha effettuato le visite mediche per poi firmare nel pomeriggio nella sede granata. Tutto definito già da giorni per il prestito con diritto di riscatto a 6.5 milioni circa da esercitare entro giugno. E ieri sono stati fatti passi avanti anche per colui che può essere l’acquisto da copertina, il regista dell’Empoli Ricci".