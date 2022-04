Corriere di Torino: “Pobega sfida il suo passato e probabile futuro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Domenica sera sarà una partita speciale per Tommaso Pobega, in prestito al Torino proprio dal Milan, che cercherà di dare il meglio contro la squadra in cui sembra destinato a tornare come si legge sull'edizione odierna del Corriere di Torino: "Prima, però, c’è la sfida di domenica che unisce presente, passato e futuro: e l’intenzione di Tommaso è quella di aiutare il Toro a fare uno sgambetto potenzialmente decisivo per la corsa scudetto al club che ne detiene il cartellino e che lo ha cresciuto. Pobega, arrivato al Milan 13enne, ha percorso in rossonero tutta la trafila del settore giovanile, fino ad arrivare ad essere capitano della Primavera nella stagione 2017-2018".