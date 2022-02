Corriere di Torino: “Rodriguez sente il calore dei tifosi, un’arma in più”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Ai microfoni di Torino Channel Ricardo Rodriguez ha parlato delle differenze con la passata stagione e della sua vita torinese, come riportato dal Corriere di Torino: "Ricardo Rodriguez a tutto tondo: il difensore granata si è raccontato in un’intervista a Torino Channel in cui ha parlato di temi calcistici ma anche della sfera personale. «Rispetto all’anno scorso, ora i tifosi sono più dalla nostra parte e questo si sente e fa la differenza: è una cosa bella perché ci dà forza – ha detto il nazionale svizzero -. Speriamo che rimarrà sempre così. Ora stiamo facendo bene, solo che ci mancano dei punti». Sul suo feeling con la città, Ricardo dice: «Abito in centro e Torino è molto bella»".