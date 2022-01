Corriere di Torino: “Squadra giovane e talentuosa: ecco il nuovo corso granata”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il cambio di pelle del Torino è sotto gli occhi di tutti per quanto fatto vedere in campo, ma i cambiamenti vanno oltre il terreno di gioco. Sì perché il rinnovamento è stato portato anche nella programmazione e nella filosofia societaria, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "La politica granata è chiara: squadra giovane, di talento, con investimenti mirati a garantirsi nel più breve tempo possibile una buona capacità di autofinanziamento; il tutto mantenendo comunque un livello importante sul fronte delle ambizioni sportive. Strada sicuramente non facile, ma la svolta ispirata dal presidente Urbano Cairo è stata tempestiva e concreta, oltretutto decisamente saggia in un periodo complicatissimo in generale dal punto di vista economico".