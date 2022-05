Corriere di Torino: “Stagione finita per Singo, Aina vuole convincere Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Per Singo la stagione è finita con due giornate d'anticipo. L'esterno ivoriano è stato operato alla spalla per risolvere una volta per tutte un problema che si portava dietro da tempo, e contro il Verona ci sarà probabilmente spazio per Ola Aina, che punta a ritrovare la fiducia di Juric come riportato sull'edizione odierna del Corriere di Torino: "Dunque campionato finito per Singo, che abbandona con un bottino di 35 presenze, 3 reti e 4 assist. Per lui è stata una stagione da protagonista vissuta a fasi alterne: un autunno senza particolari squilli, un inverno in grande forma (due gol e due assist in cinque match tra gennaio e febbraio) e poi una primavera condizionata da questo problema fisico che ora è stato risolto una volta per tutte. Fuori gioco il titolare fisso della corsia di destra, le ultime due partite saranno all’insegna dell’alternanza e daranno elementi utili di riflessione anche per il futuro. [...] Con Verona e Roma dovrebbe toccare alla principale alternativa di Singo, Ola Aina. Uno che, nonostante doti fisiche e tecniche apprezzate da Juric, non ha giocato nemmeno un minuto da gennaio ad aprile. «Dopo la Coppa d’Africa è tornato un po’ svuotato, in allenamento non l’ho visto con la carica di prima», raccontava il tecnico qualche settimana fa. Aina, di recente, è tornato in campo dal primo minuto contro Lazio e Atalanta, ma la conferma per la prossima stagione non è da dare per scontata. E dire che il nigeriano nella testa del tecnico a inizio anno era una prima scelta, anche se sulla corsia di sinistra. Poi ha pagato la crescita di Mergim Vojvoda".