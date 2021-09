Corriere di Torino: “Vanja sogna il sorpasso a Sergej: il derby dei Milinkovic”

Le ultime sul Torino sui quotidiani odierni in vista della gara di giovedì tra granata e Lazio

La partita tra Torino e Lazio sarà anche la sfida tra due fratelli: Vanja e Sergej Milinkovic-Savic. Il Corriere di Torino a tal proposito scrive: "Con una sfida nella sfida tutta da gustare, quella tra i fratelli Milinkovic-Savic, con Vanja determinato a dare continuità alla propria imbattibilità: sono due le partite consecutive concluse con un clean sheet, contro Salernitana e soprattutto Sassuolo il portiere ha dimostrato di essere qualcosa in più di un estremo difensore buono solo con i piedi. Certo, l’abilità nel trattare il pallone in fase di impostazione resta la qualità principale, con lui in campo il Toro può praticamente godere di un regista aggiunto. Ma un portiere deve prima di tutto parare, può sembrare banale ma è la base. Ed è questa la base su cui Vanja sta difendendo la maglia da titolare in questo Toro arrembante".