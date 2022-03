Corriere di Torino: “Vanja, stop forzato che potrebbe avere effetti benefici”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Milinkovic-Savic ha riportato una distrazione al pollice della mano sinistra, e difficilmente sarà arruolabile per la trasferta di Bologna. Ora la palla passa a Juric, che dovrà decidere chi tra Berisha e Gemello occuperà i pali della porta granata, come riportato dal Corriere di Torino: "Il portiere serbo del Torino si è procurato in allenamento una distrazione capsulare del pollice della mano sinistra. Secondo quanto ha comunicato il club, la prognosi verrà rivalutata nei prossimi giorni: gli esami sostenuti dopo l’allenamento hanno escluso la presenza di fratture ossee e questo induce a escludere uno stop lungo. Ma arrivati all’anti- vigilia della trasferta bolognese è difficile immaginare che Milinkovic-Savic possa recuperare [...] A Bologna, salvo sorprese, Juric sarà costretto a cambiare. Ma dovrà comunque scegliere, perché a disposizione ha due portieri che sono entrambi in grado di rappresentare una buona soluzione. Il vice naturale di Milinkovic-Savic sarebbe Etrit Berisha, un estremo difensore assolutamente esperto: il 10 marzo compirà 33 anni e alle spalle ha una solida esperienza in Serie A tra Lazio, Atalanta e Spal. A completare il terzetto di portieri in dote a Juric c’è poi Luca Gemello, che ha esordito in A nel match contro la Fiorentina (Vanja era out per Covid, Berisha non al meglio per un infortunio). Gemello, tifoso granata e prodotto del vivaio, in quella partita fece un’ottima figura".