Corriere di Torino: “Warming il futuro, Berisha la garanzia”

Le ultime sul Torino sui quotidiani odierni alla vigilia della Salernitana

Sul Corriere di Torino di sabato 11 settembre viene dato spazio ai nuovi arrivati Warming e Berisha, che si sono presentati ieri. Si legge: "Per ogni squadra è la forza del gruppo a dover fare la differenza. Al Toro, a maggior ragione. In questo senso il ruolo delle alternative è fondamentale, il secondo portiere può spesso essere decisivo in settimana come in partita. E con Etrit Berisha il Toro si è assicurato un dodicesimo di grande esperienza, che a tutti gli effetti può essere considerato co-titolare al fianco di Vanja Milinkovic Savic. Warming si racconta così: «Sono un’ala, posso giocare a destra o sinistra ma anche da attaccante. Juric mi chiede solo di lavorare tanto e di essere paziente. Il mio idolo? Ronaldo, lo seguo da quando giocava allo United e al Real»".