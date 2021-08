Corriere Torino: “Juric scommette su Ola Aina”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Si parla di Ola Aina sull’edizione odierna del Corriere della Sera di Torino. L’esterno reduce dal prestito al Fulham piace e non poco ad Ivan Juric, che lo apprezza anche per il suo London Style. “Ola vede il mondo in un modo diverso, positivo. Secondo me è un giocatore vero” ha detto di lui il tecnico. Corsa ma non solo: il classe ‘96 può giocare indifferentemente a destra e sinistra.