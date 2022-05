Corriere Torino: “4 maggio: il ricordo degli ex capitani”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino ritorna a vivere il 4 maggio. Senza più alcuna restrizione legata al Covid infatti, il mondo granata può tornare a vivere a tutto tondo la giornata. Il momento più importante e forse emozionante sarà però ovviamente quello della lettura dei nomi dei caduti di Superga da parte del Capitano del Torino. Quest'anno, per la quinta e forse ultima volta, toccherà ad Andrea Belotti. Il Corriere di Torino ha voluto intervistare alcuni ex capitani granata, per provare a capire che cosa si prova in quei momenti, a partire da Rolando Bianchi: "Si tratta di un momento unico, che resta indelebile nella memoria di chi ha l’onore di viverlo. modo migliore. Una volta lì, il brivido vero te lo dà il silenzio della gente nel momento in cui si inizia". Claudio Sala invece ha voluto ricordare il 4 maggio del 1976, quando a lui toccò l'onore di leggere i nomi sulla lapide, con un Toro in piena corsa per lo Scudetto: "Atmosfera indimenticabile. C’era l’odore del tricolore nell’aria e l’entusiasmo era alle stelle. Figuratevi poi cosa voleva dire per me, alla prima stagione da capitano. Per non farmi tradire dall’emozione, mi sono esercitato con le pronunce". Questo poi Renato Zaccarelli: "C’è sempre commozione e anche per questo una volta cedetti il compito a don Aldo Rabino". Ed infine Oscar Brevi: "Si tratta di una giornata unica per un calciatore, una cosa che si può vivere solo al Torino".