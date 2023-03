Corriere Torino: “Ilic, il gol dei granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Ha messo lo zampino in cinque degli ultimi sette gol del Toro" scrive il Corriere Torino parlando di Ivan Ilic, l'acquisto tanto desiderato da Ivan Juric a gennaio. "Nell’ambiente cresce sempre più la curiosità di assistere alla crescita del talentuoso centrocampista ex Verona - prosegue il quotidiano - E la partita contro il Napoli avrà un altro motivo di interesse nel fatto che per la prima volta si potrebbe vedere dal primo minuto la coppia di centrocampo Ricci-Ilic, quella attorno a cui Juric e la società stanno modellando il futuro della squadra".