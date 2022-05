Corriere Torino: “A Verona incoronato Zima: il dopo-Bremer è già iniziato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La prestazione di David Zima in Hellas Verona-Torino non è passata inosservata. Il ceco si è destreggiato molto bene al centro della difesa e ha convinto pienamente: dopo diverse occasioni in cui Buongiorno è stato scelto per sostituire Bremer, Juric, complice anche l'infortunio del canterano, ha puntato sul ragazzo di Olomouc, il quale sembra destinato a coprire quel ruolo da titolare nella prossima stagione. Così scrive oggi di lui Il Corriere di Torino: "Il dopo-Bremer del Torino è già iniziato e forse ha il volto di David Zima. Certo, non basta una partita per dare giudizi definitivi, ma il segnale dato dal difensore ceco a Verona è di quelli importanti. Ha colpito, l’ex Slavia Praga, per la naturalezza con cui ha sostituito per la prima volta il ministro della difesa granata Bremer, superando brillantemente l’esame Giovanni Simeone. E' opinione comune infatti che sia stato tra i migliori in campo al Bentegodi".