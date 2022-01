Corriere Torino: “Air Singo mania: sui social tifosi impazziti per l’ivoriano”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In Sampdoria-Torino è arrivato il terzo gol stagionale di Wilfried Singo, il secondo consecutivo dopo quello segnato alla Fiorentina. La leggera flessione di rendimento del finale di 2021 sembra alle spalle ed ora Singo sembra infatti essere tornato ad alti livelli. E' sempre più un fattore determinante per il Toro, che si gode il secondo difensore più prolifico tra i nati dopo il 2000 nei 5 top campionati europei con 5 gol segnati in carriera. Così il Corriere di Torino sul 17 granata: "Il Torino dice grazie alla Costa d’Avorio, che non lo ha convocato per la Coppa d’Africa: proprio in queste settimane l’esterno destro granata vive uno dei suoi migliori momenti per come sta trovando il modo di mettere in pratica tutto ciò che Ivan Juric gli chiede da tempo in termini di concretezza e incisività. C’è l’impressione che Singo stia arrivando alla piena maturazione: già in passato aveva avuto picchi di rendimento molto importanti, ora serve la continuità". Nel frattempo, i tifosi granata sui social lo soprannominano "Air Singo", paragonandolo così a Michael Jordan per via della sua strapotenza fisica e per la capacità di volare altissimo.