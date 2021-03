Corriere Torino: “Aldo Serena: “Che gol in quel derby dell’89”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Sul Corriere di Torino spazio oggi ad un'intervista esclusiva ad Aldo Serena, doppio ex del derby, il quale ricorda con piacere il gol dell'1-2 con la maglia del Toro al 89' del derby del 18/11/1984 sotto la Maratona: "Difficile da descrivere, un’esplosione nel vero senso della parola. Per il Torino, il derby è la gara dell’anno. Carica, pressione e sentimenti raggiungono livelli incredibili. Sono partite uniche per i tifosi. Ricordo il boato, un momento fantastico di condivisione. In quell’istante ti senti parte di un qualcosa di grande, acquisti un posto privilegiato nella mente di un popolo intero". Poi si esprime così su Radice: "Dovevi solo seguirlo, anche nelle sue situazioni non troppo razionali. Non potevi essere critico con lui, altrimenti andavi allo scontro, ed era finita. Ma se lo seguivi, si diventava una squadra di Radice: aggressiva, con ritmo, che ti saltava addosso per 90’ e non mollava mai". Infine conclude parlando della situazione attuale del Toro: "Il Toro ha una rosa qualitativamente di buon livello, e dovrebbe stare nella parte sinistra della classifica. Di certo, il calcio senza pubblico è un handicap un po’ più decisivo in un ambiente che vive intensamente certi valori: tenacia, grinta, rabbia..."