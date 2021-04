Corriere Torino: “Baselli davanti alla difesa contro il Parma”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi scrive della possibilità di vedere Daniele Baselli in campo dal primo minuto nella sfida contro il Parma. L'allenatore del Toro, Davide Nicola, dovrà fare a meno di Verdi e Mandragora causa squalifica e per questa ragione si stanno studiando le possibili alternative. Al momento una delle scelte più probabili è quella di vedere il numero 8 granata giocare da regista davanti la difesa, nel ruolo che solitamente viene occupato da Mandragora. Non sono da scartare però tutte le possibili combinazioni con gli altri centrocampisti a disposizione di Nicola, ovvero Rincon, Lukic, Linetty e Gojak.