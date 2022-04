Corriere Torino: “Belotti, ancora 1 gol per eguagliare Ciccio Graziani”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Caro Gallo, ti auguro di agganciarmi e superarmi ma questo non è ancora avvenuto": queste le parole - riportate dal Corriere Torino - di Ciccio Graziani nei confronti del capitano granata Andrea Belotti. L'argomento in questione, tra due dei grandi del Toro (accostati tra loro per caratteristiche e movenze), è il numero di reti segnate con la maglia granata: Belotti a quota 97 - grazie al rigore segnato contro la Salernitana - e Ciccio Graziani a quota 98. Nell'intervista dell'ex granata al Corriere Torino, Ciccio Graziani spende buonissime parole nei confronti del 9 granata: "È sicuramente un attaccante importante, e se rimanesse potrebbe scrivere pagine importanti della storia del Torino, anzi, ne ha già scritte. [...] A Belotti auguro di fare dieci gol da qui a fine stagione, così non ci sono