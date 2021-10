Corriere Torino: “Belotti e Insigne, capitani in scadenza”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Andrea Belotti e Lorenzo Insigne si ritroveranno domenica al Maradona. Compagni in Nazionale, avversari con i rispettivi club e ora anche accomunati dall'incertezza sul futuro. Entrambi i capitani sono infatti in scadenza con le società di cui sono diventati un simbolo. Una situazione ininfluente nelle scelte di Ivan Juric, come lui stesso ha ammesso pubblicamente. Per Belotti la trasferta campana ha buoni ricordi visto che "al Napoli ha segnato per cinque volte e il Maradona per lui è uno stadio speciale: lì segno i suoi primi due gol in Serie A". Dall'altro lato lo sfiderà Insigne, che spesso ha fatto male al Torino.