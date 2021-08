Corriere Torino: “Belotti nei pensieri dell’Inter. Verdi e Rincon sono in uscita”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del Corriere di Torino fa il punto sulla situazione mercato in uscita del Torino. Si legge: "Se in tasca ci sono i proventi della cessione di Lyanco, ancora non si può dare per scontata la permanenza di Belotti, che è nei pensieri dell’Inter come alternativa per l’attacco se la società nerazzurra non riuscisse a mettere le mani sul primo obiettivo, il laziale Correa. Se un’offerta dovesse arrivare (fino a ieri ciò non è accaduto), il Torino ci penserebbe perché l’attaccante non ha ancora firmato la proposta di rinnovo e il pericolo di perderlo a parametro zero nel 2022 è dietro l’angolo. Sul mercato può finire anche Rincon: il club granata ne parla col Genoa, che appare interessato. Potrebbe presto giungere un’offerta per il venezuelano, che per Juric non è certo un intoccabile. Così anche Verdi: ma per il numero 24 dipende molto da ciò che accadrà in entrata. Il Torino, infatti, non ha certo abbandonato l’idea di acquistare un trequartista di qualità. C’è anche questo tema negli incastri dell’ultima, bollente settimana di mercato".