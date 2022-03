Corriere Torino: “Belotti punta la Nazionale e i playoff Mondiale”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera, quest'oggi propone un focus su Andrea Belotti. Il capitano del Toro piano piano sta tornando nella migliore condizione possibile dopo essere rimasto fuori per più di 2 mesi causa infortunio. Secondo quanto si legge sulle pagine del quotidiano il Gallo sta cercando di sfruttare ogni occasione con la maglia granata per mettersi in mostra per diventare protagonista anche in Nazionale a partire già dai playoff per i Mondiali di fine mese. La concorrenza per Belotti però sarà agguerrita, nelle idee di Mancini ci sono infatti anche altri centravanti azzurri come Immobile, Scamacca e Balotelli. Il numero 9 del Toro è reduce da due gol consecutivi contro Juventus e Cagliari e se proseguisse questo momento di forma potrà avere buone chance di chiamata in azzurro.