Corriere Torino: “Berisha para, Belotti segna: il Toro passa a Salerno”

"La notte dell’Arechi, tra botte, cerotti e una fortissima grandinata, sorride ai granata". Così il Corriere di Torino apre il suo approfondimento su Salernitana-Torino 0-1, una partita nella quale si sono messi in mostra in particolare due giocatori, Berisha e Belotti. Il portiere albanese, che ha compiuto diverse parate di pregevole fattura nel corso del match, si è così espresso nel post-gara: "Oggi tutti abbiamo fatto molto meglio e il risultato ci ha sorriso. Il dualismo con Vanja? La concorrenza c'è sempre ma è ovvio che voglio giocare la prossima". Riguardo al Gallo, autore della rete che ha deciso la gara, si è così espresso Juric: "Lo vorrei anche l’anno prossimo". Belotti e Berisha ricevono anche buoni voti nelle pagelle del quotidiano (rispettivamente 6,5 e 7) ed insieme a Bremer (anche lui 7 di valutazione) e Mandragora (6,5) vengono indicati tra i migliori in campo del Torino.