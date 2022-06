Corriere Torino: “Bivio Aina ad un anno dalla scadenza, vendere o rinnovare?”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi si concentra sulla situazione relativa ad Ola Aina. L'esterno del Toro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e quindi a 12 mesi dalla fine di questo accordo ci si chiede quale mosse compiere con questo giocatore; se cederlo in questa sessione di mercato o se rinnovare. Si tratta di una situazione simile a quella vissuta l'anno scorso con Andrea Belotti e che non è stata risolta ancora oggi. Oltre al nigeriano ci sono diversi altri elementi della rosa granata in scadenza nel 2023: Edera, Djidji, Zaza, Gemello e Singo. Per quest'ultimo però è stata esercitata l'opzione di rinnovo sino al 2024 e la stessa sorte potrebbe avvenire anche con il portiere classe 2000. Per tutti gli altri sarà invece un'estate di decisioni importanti per quanto riguarda il loro futuro in granata. Oltre a questi giocatori ci sono anche altri rientranti da dei prestiti che hanno il contratto in scadenza nel 2023, si tratta di Verdi, Segre, Millico, Adopo e Horvath.