Corriere Torino “Brekalo, Zima e Praet: tre moschiettieri per Juric”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

"Ci sono un croato, un belga e un ceco. E hanno riportato il sorriso sul volto di Ivan Juric". Così scrive La Stampa in apertura, in riferimento alle prime parole in granata di Brekalo, Praet e Zima. Sono arrivati all'ultimo, ma il Toro da tempo inseguiva tutti e tre. "Lo stesso Juric ha avuto un ruolo decisivo nel convincere tre elementi di carattere internazionale, tutti presenti all'ultimo Europeo" afferma il quotidiano. Con questi arrivi, il tecnico granata ha ottenuto le richiesta fatte dal Toro, ora si aspetta di vederli integrati al meglio nel gioco di Juric.