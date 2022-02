Corriere Torino: “Bremer, quando c’è lui il Toro non stecca”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nel match con il Venezia, il Torino può schierare nuovamente dall'inizio una delle pedine più importanti del suo arsenale: Gleison Bremer, che nell'ultima gara contro l'Udinese non è potuto esserci causa squalifica. Il brasiliano è ormai un elemento imprescindibile per questo Toro, che le due partite peggiori della stagione le ha giocate proprio quando il 3 granata non era a disposizione. Così il Corriere di Torino sull'edizione odierna del quotidiano e sull'importanza del giocatore: "Se sia Bremer ad esaltare la fase di non possesso del Toro, o viceversa, è tema su cui si può dibattere, ma intanto sembra che quando il brasiliano non c’è, il Toro gioca male e perde. L’affermazione può suonare eccessiva, ma trova riscontro nei fatti: il totem difensivo granata ha saltato quest’anno due partite, Fiorentina-Torino e Udinese-Torino. Ed entrambe le gare sono finite nel ristretto elenco degli appuntamenti totalmente falliti dalla squadra di Juric, per la prestazione espressa oltre che per il risultato. Di certo non è Bremer da solo che determina le sorti del Torino, ma il brasiliano, grazie al suo senso dell’anticipo, dà un contributo fondamentale nel consentire alla squadra di mantenere alto il baricentro e imbastire l’azione offensiva".