Corriere Torino: “Bremer saldo al centro della difesa granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino ha cominciato la preparazione del match con il Cagliari, ripartendo dalla "sua certezza più grande", Gleison Bremer. Lo sottolinea il Corriere Torino, evidenziando come l'uscita dal campo anzitempo nel derby non fosse legata a problemi muscolari: solo crampi. "L'intenzione di tutto il Toro è riprendere il percorso di crescita sfruttando la dote di entusiasmo e autostima lasciata in eredità dal derby della Mole". Da qui a domenica Juric dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione. A centrocampo dovrebbe esserci Pobega con Lukic, vista l'assenza di mandragora. Sulla trequarti uno tra Seck, Pjaca e Linetty ad affiancare Brekalo.