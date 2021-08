Corriere Torino: “Bremer salta la gara con la Fiorentina, Djidji al suo posto”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi scrive dei possibili cambi di formazione nel Torino per il match di questa sera contro la Fiorentina. L'assenza più importante di tutte è sicuramente quella di Bremer, il centrale brasiliano si è fermato a causa di uno scontro di gioco e quindi non sarà della partita. Al suo posto dovrebbe giocare Djidji al centro della difesa con Izzo che agirebbe sul centro-destra. Il capitano Andrea Belotti si riprenderà il posto di centravanti con Linetty e uno tra Pjaca e Sanabria che agiranno alle sue spalle. Infine il Corriere riporta le parole di mister Juric che ieri in conferenza si è detto sorpreso della linea di austerity scelta dalla società granata.