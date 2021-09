Corriere Torino: “Cairo con Juric punta a un anno diverso”

Le pagine odierne dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Sul Corriere Torino tengono banco le parole di Urbano Cairo. L'intervento del presidente al Festival della Tv ha toccato anche temi riguardanti il Torino e le recenti dichiarazioni in conferenza stampa di Ivan Juric. "Aver preso un allenatore come il nostro, nonostante la crisi economica del calcio, non è stata certo una scelta da austerity" ha esordito il presidente, soddisfatto del mercato: "Sono arrivati [...] tutti giocatori che aveva chiesto. Volevo darglieli già prima e glieli ho dati. Ora tocca a Juric".