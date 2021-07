Corriere Torino: “C’è Cairo, il Toro decolla”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

primo minuto (Sanabria fermo per affaticamento), con Baselli e Linetty a ispirarlo: il lucano ha avuto almeno una buona occasione, così come i due mediani Lukic e Mandragora, ma il gol non è arrivato. Nel post partita ha parlato il patron granata Urbano Cairo prima su Belotti, "a lui abbiamo fatto un’offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le nostre possibilità, se lui non accettasse ne prenderemmo atto" e poi su Pjaca: "Oggi Vagnati non è qui per motivi di lavoro. Sta lavorando, vediamo cosa succede...". Se Belotti non dovesse accettare la proposta di rinnovo, il Torino senza dubbio si getterà alla ricerca di una prima punta che prenderà il suo posto.