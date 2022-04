Corriere Torino: “Collezione Bremer, tutti gli attaccanti fermati dal granata”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi si concentra sulle prestazioni di Gleison Bremer con la maglia del Toro. Il centrale brasiliano ha fornito un'altra grande prestazione domenica sera contro il Milan e confermando l'ottima stagione che sta vivendo quest'anno sotto la guida di Ivan Juric. Olivier Giroud è solo l'ultimo di una lunga lista di grandi attaccanti di Serie A che sono stati fermati da Bremer in questo campionato. Ne sanno qualcosa Dusan Vlahovic (fermato due volte sia con la Fiorentina che con la Juventus), Edin Dzeko e Gianluca Scamacca. Dopo Giroud i prossimi centravanti nel mirino di Bremer saranno Ciro Immobile e Victor Osimhen. Il Corriere aggiunge che l'unico che non sembra essersi accorto di questa incredibile annata del numero 3 granata è il CT del Brasile Tite che non lo ha mai convocato. Uno degli obiettivi mai nascosti di Bremer è quello di partecipare al Mondiale in Qatar che ci sarà a fine anno.