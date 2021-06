Corriere Torino: “Come a Genoa e Verona, Juric dovrà rilanciare i giocatori”

Le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Ivan Juric è un allenatore che ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Ora il Toro punta dunque a tornare a quel meccanismo che funzionava benissimo con Ventura: mettere al centro la valorizzazione dei calciatori. Un compito che il croato ha saputo svolgere alla perfezione tra Genoa e Verona: ha lanciato giovani promesse e reinventato giocatori che parevano in declino. Lazovic, Veloso, Barak, Pessina ma non solo: è molto lunga la lista di tutti quei giocatori che hanno svoltato con l'avvento di Juric. Ed anche in granata gli elementi da rilanciare non mancano affatto.