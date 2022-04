Corriere Torino: “Con Praet in campo il Toro segna più del doppio dei gol”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza un curioso dato quest'oggi. Quando Ivan Juric può schierare in campo nel suo Toro un giocatore come Dennis Praet, la capacità realizzativa della squadra aumenta notevolmente. Senza il belga in campo i granata riescono a segnare solamente 0,6 gol a partita mentre quando c'è la media si alza a 1,5 reti per gara. Si tratta di numeri che fanno ben capire l'importanza di un giocatore come Praet nella formazione granata. In questi mesi la sua assenza si è fatta sentire parecchio ma l'attesa è quasi terminata. Il centrocampista ex Leicester, dopo 64 giorni, è tornato ad allenarsi con i compagni martedì. Questa notizia non può che far piacere a Juric che ora può decidere di convocarlo quando più preferisce a partire già dalla sfida di sabato contro lo Spezia. Sarà un finale di stagione importante per Praet che si gioca le possibilità di restare un altro anno in granata sempre in prestito dal Leicester.